Концерты Арианы Гранде в Европе приостановлены после теракта в Манчестере

Взрыв на стадионе в Манчестере (121)

БРЮССЕЛЬ, 23 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Гастрольное турне американской певицы Арианы Гранде по странам Европы приостановлено после теракта в Манчестере, сообщила телерадиокомпания RTBF.

В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения, восемь человек числятся пропавшими без вести.

"Американская певица Ариана Гранде заявляет, что чувствует себя полностью разбитой. Ее европейское турне, в рамках которого она должна выступать в Бельгии, приостановлено", — сообщила RTBF.

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