Генсек ООН осудил теракт в Манчестере

Взрыв на стадионе в Манчестере (119)

ООН, 23 мая — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в Манчестере и ожидает привлечения организаторов атаки к ответственности, сообщили в пресс-службе всемирной организации.

"Генеральный секретарь самым серьезным образом осуждает ужасную атаку в Манчестере. Он выражает искреннюю солидарность с народом и правительством Соединенного Королевства и надеется, что причастные к этому не имеющему оправдания насилию будут оперативно привлечены к ответственности", — заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения.

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