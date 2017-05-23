Украинский банк заявил, что разрабатывает замену "1С"

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Государственный Ощадбанк разрабатывает систему, которая должна придти на смену самой популярной на Украине бухгалтерской программе "1С", сообщил глава правления финансовой организации Андрей Пышный.
В интервью изданию "Новое время" Пышный отметил, что сейчас новая система тестируется в трех областных управлениях банка. В общенациональную эксплуатацию она будет запущена уже в ближайшие несколько месяцев.
"Наша система "Корплайт" имеет, в том числе, модуль обеспечения бухгалтерского учета", – сказал Пышный. Он отметил, что система даст возможность обмена данными с бухгалтерскими системами, а также позволит вести налоговый учет.