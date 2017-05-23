Украинский банк заявил, что разрабатывает замену "1С"

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Государственный Ощадбанк разрабатывает систему, которая должна придти на смену самой популярной на Украине бухгалтерской программе "1С", сообщил глава правления финансовой организации Андрей Пышный.

Ранее президент Украины утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. Ограничительные меры, в том числе, ввели в отношении компаний "1С", "Скайлайн Софтвер" и "Еврософтпром".

В интервью изданию "Новое время" Пышный отметил, что сейчас новая система тестируется в трех областных управлениях банка. В общенациональную эксплуатацию она будет запущена уже в ближайшие несколько месяцев.

"Наша система "Корплайт" имеет, в том числе, модуль обеспечения бухгалтерского учета", – сказал Пышный. Он отметил, что система даст возможность обмена данными с бухгалтерскими системами, а также позволит вести налоговый учет.