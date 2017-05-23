Полицейские проводят спецоперацию на юге Манчестера

Взрыв на стадионе в Манчестере (115)

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Тяжеловооруженные полицейские проводят спецоперацию в одном из домов на юге Манчестера, пишет газета Manchester Evening News.

По данным издания, стражи правопорядка устроили контролируемый взрыв, чтобы попасть в здание в районе Фэллоуфилд (Fallowfield).

Ранее полиция Манчестера подтвердила, что в рамках расследования теракта на стадионе был арестован 23-летний мужчина.

В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения.