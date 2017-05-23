Взрыв в Манчестере: реакция королевы, премьера и первые итоги расследования

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Взрыв в британском городе Манчестер на концерте американской певицы Арианы Гранде в понедельник унес 22 жизни. Во вторник премьер Великобритании Тереза Мэй выступила с реакцией на произошедшее, королева Елизавета II выразила соболезнования всей британской нации, а также были объявлены первые результаты расследования.

Полиция сообщает о 22 погибших и 59 раненых при взрыве в концертном комплексе "Манчестер Арена". По меньшей мере восемь человек числятся пропавшими без вести. Теракт осуществил смертник. Правоохранительные органы подтвердили, что среди погибших есть дети.

Это самая крупная террористическая атака в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.

Как сообщило агентство Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ и ряде стран группировка "Исламское государство"*.

Реакция премьера и королевы Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала произошедшее "одним из самых ужасных терактов, которые мы пережили в Великобритании". По ее словам, среди раненых и погибших в результате взрыва на концерте в Манчестере много детей и молодых людей. Она сообщила по итогам заседания правительственного чрезвычайного комитета COBRA, что многие пострадавшие в результате взрыва находятся в критическом состоянии.

Британский премьер также рассказала, что личность террориста в Манчестере пока не подтверждена на 100%, хотя правоохранители считают, что они знают, кто устроил теракт. По ее словам, правоохранители полагают, что преступник действовал один, но необходимо проверить и этот факт.

Позднее Мэй сообщила, что второе после теракта в Манчестере заседание правительственного чрезвычайного комитета COBRA пройдет во вторник. "Я проведу еще одно заседание COBRA сегодня, позже", — сказала Мэй журналистам по итогам первого заседания комитета. В состав чрезвычайного комитета входят члены правительства, представители правительства и спецслужб.

Премьер сообщила, что в ближайшее время намерена отправиться в Манчестер.

Королева Великобритании Елизавета Вторая также выразила соболезнования родственникам погибших и гражданам страны в связи с терактом в Манчестере. "Вся нация в шоке от гибели и ранения стольких людей минувшей ночью в Манчестере, взрослых и детей, которые пришли на концерт", — говорится в заявлении британской королевы для прессы.

При этом она выразила благодарность жителям города, проявившим солидарность с пострадавшими, полицейским, медикам и спасателям. Накануне манчестерцы предлагали кров пострадавшим, таксисты бесплатно развозили людей по домам.

"Я выражаю свое восхищение всем жителям Манчестера, откликнувшимся с человечностью и сочувствием на этот варварский акт", — заявила королева.

Первые результаты расследования

Помимо информации о предполагаемом смертнике, озвученной Терезой Мэй, местные СМИ сообщили, что полиция Манчестера арестовала несколько человек в рамках расследования теракта. По данным издания Manchester Evening News., аресты были произведены во вторник утром в районах Чорлтон и Эштон.

Позднее появилась информация, что по подозрению в причастности к теракту полиция Манчестера арестовала 23-летнего мужчину.

Как сообщил РИА Новости член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов, теракт в британском Манчестере, вероятно, был совершен организованной группой, а специальным службам и полиции Великобритании необходимо провести внутреннее расследование, чтобы понять, как была допущена эта атака. По его словам, место для проведения теракта было выбрано неслучайно: на стадионе находилось много людей, от британских полицейских и спецслужб можно было ожидать сниженного внимания к обеспечению безопасности концерта, поскольку концерт был локальным событием.

Соболезнуют не только политики

После случившегося в Манчестере ряд мировых лидеров, включая президента РФ Владимира Путина, выразили Великобритании соболезнования.

Однако мировые политики были не единственными, кто выразил солидарность с Великобританией в связи с трагедией — ряд звезд шоу-бизнеса и спорта также сообщили о своих соболезнованиях.

"Абсолютно шокирован и ошеломлен тем, что произошло в Манчестере. Любовь и свет — семьям всех, кого это затронуло", — написал бывший вокалист культовой британской рок-группы Oasis Лиам Галлахер в своем официальном аккаунте в Twitter. Oasis родом из Манчестера, группа ранее выступала в концертном комплексе, где произошел взрыв.

In total shock and absolutely devastated about what's gone down in MANCHESTER sending Love and Light to all the family's involved LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 23 мая 2017 г.

Опечален известием о взрыве и музыкант Гэри Барлоу из группы Take That, которая планировала выступить на "Манчестер Арене" в ближайшие дни: "Грустные, грустные новости из Манчестера. Мои молитвы с жертвами и семьями погибших".

Родившийся в Манчестере гитарист группы The Smiths Джонни Марр также написал в микроблоге, что "Манчестер держится вместе".

Свои соболезнования в связи с терактом выразили американские певицы Ники Минаж, Тейлор Свифт и Кэти Перри, а также австралийская исполнительница Кайли Миноуг, направившая "любовь, мысли и молитвы" Манчестеру.

К сочувствиям присоединились футбольные клубы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Футболист Дэвид Бэкхем, чья карьера начиналась в "Манчестер Юнайтед", также выразил соболезнования в связи со взрывом. Другой бывший игрок сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер сообщил, что "все его мысли с пострадавшими".

Нервная обстановка

Во вторник британские СМИ сообщили, что в центре Манчестера эвакуирован торговый центр Arndale, при этом очевидцы сообщали о звуке, похожем на взрыв.

После этого полиция города заявила, что расследует инцидент в ТЦ. Однако позднее появилась информация, что торговый центр Arndale вновь открывается после эвакуации.

*Террористическая организация, запрещенная в России