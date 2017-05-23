ИГ* взяло ответственность за теракт в Манчестере

Взрыв на стадионе в Манчестере (110)

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление боевиков.

В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения.

*Террористическая организация, запрещенная в России