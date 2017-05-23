Эксперты оценили решение США прекратить бесплатную военную помощь Украине‍

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Власти США подтвердили, что намерены отказаться от выделения бесплатной военной помощи ряду стран, в том числе и Украине. Эксперты считают, что такое решение вполне соответствует прагматичному курсу администрации Дональда Трампа.Wall Street Journal сообщила, что Киев может потерять безвозмездную оборонную помощь Вашингтона. По данным газеты, американские власти планируют заменить программы безвозмездной помощи на кредитование.
"Мы меняем пару иностранных военных программ с прямых грантов на кредиты. Вместо того, чтобы предоставить кому-то 100 миллионов долларов, мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей", — заявил журналистам директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.
Кто лишится помощи
Wall Street Journal отмечала, что мера, предусмотренная проектом бюджета администрации Трампа, может затронуть программы на общую сумму примерно в миллиард долларов.
"Без такого рода помощи, партнеры, вероятно, или не будут развивать и поддерживать свою обороноспособность, или обратятся к другим странам — например, России, Китаю — за помощью в развитии", — говорится в документе.
Прагматизм Белого дома
Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал подход американских властей прагматичным.
"Если вы хотите наше оружие — пожалуйста, платите деньги, если у вас нет денег, хорошо, мы на определенных условиях можем предоставить вам кредит, но вы все равно заплатите", — обрисовал новую схему Мартынов.
При этом он выразил сомнение, что Киев сможет получить кредиты от США.
"Для того, чтобы получить кредит нужно иметь обеспечение этого кредита или серьезные гарантии третьей стороны, которая в случае банкротства расплатится за вас… Сегодняшняя Украина не в состоянии отвечать ни за собственные долги, ни за какие-то опционы. Она сама не знает, что с ней будет", — заявил политолог.
Мартынов отметил, что подход Вашингтона к работе с другими странами меняется, и вряд ли это обрадует Киев.
"Логика их (Украины — ред.) действий заключается в следующем: "дайте денег — и побольше, а мы за это что хотите скажем и что хотите сделаем". Но сегодняшней американской администрации нужны действия финансового характера. Это сугубо прагматичный, бизнес-подход и не только в отношении Украины, но и других стран", — заключил эксперт.
Ситуация может измениться
"Сейчас в США идут очень непростые процессы, связанные и с отношением к Трампу, и к тому, что он делает. На данном этапе ситуация такова, какова она есть, однако все, как говорится, возможно, и ситуация может измениться. То есть пока заявлять можно что угодно, а как будет развиваться ситуация окончательно, сказать сложно. Так как значительная часть сенаторов и конгрессменов все еще настроена на то, чтобы оказывать безвозмездную помощь Украине. Так что все будет зависеть от столкновений внутри самой администрации", — заявил Гусев в эфире радио Sputnik.
По его словам, открытым остается вопрос и об отношении к позиции США их союзников в Европе.
Схема "выпрашивания" денег "идет ко дну"
Решение Вашингтона прокомментировал и член Совета Федерации Алексей Пушков.
"США прекращают безвозмездную военную помощь Украине. "Украинская модель" — выпрашивание денег у Запада под предлогом борьбы с Россией — идет ко дну", — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.