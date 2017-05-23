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Эксперты оценили решение США прекратить бесплатную военную помощь Украине‍

14:3023.05.2017
(обновлено: 14:34 23.05.2017)
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© Flickr / Ministry of Defense of UkraineУкраинские военные. Архивное фотоУкраинские военные. Архивное фото
© Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Власти США подтвердили, что намерены отказаться от выделения бесплатной военной помощи ряду стран, в том числе и Украине. Эксперты считают, что такое решение вполне соответствует прагматичному курсу администрации Дональда Трампа.

Военнослужащие украинской армии. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Grits
Кредиты вместо грантов: США хотят лишить Украину безвозмездной помощи
В понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что Киев может потерять безвозмездную оборонную помощь Вашингтона. По данным газеты, американские власти планируют заменить программы безвозмездной помощи на кредитование.

"Мы меняем пару иностранных военных программ с прямых грантов на кредиты. Вместо того, чтобы предоставить кому-то 100 миллионов долларов, мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей", — заявил журналистам директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

Кто лишится помощи

Wall Street Journal отмечала, что мера, предусмотренная проектом бюджета администрации Трампа, может затронуть программы на общую сумму примерно в миллиард долларов.

Доллары США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В документе, который поступил в госдеп, говорится, что безвозмездной помощи могут лишиться Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины, Вьетнам и ряд других государств. При этом программы на военную помощь Израилю (3,1 миллиарда долларов), Египту (1,3 миллиарда долларов) и Иордании (250 миллионов долларов) будут сохранены.

"Без такого рода помощи, партнеры, вероятно, или не будут развивать и поддерживать свою обороноспособность, или обратятся к другим странам — например, России, Китаю — за помощью в развитии", — говорится в документе.

Прагматизм Белого дома

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал подход американских властей прагматичным.

Флаг Украины, Киев. Архивное фото
© Flickr / Serenity Ibsen
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"Это укладывается в логику того подхода и навыков, которые 45-й президент США получил на протяжении своей жизни и опыта бизнесмена: прагматичный подход во всем, в том числе и в подобном взаимодействии", — отметил эксперт.

"Если вы хотите наше оружие — пожалуйста, платите деньги, если у вас нет денег, хорошо, мы на определенных условиях можем предоставить вам кредит, но вы все равно заплатите", — обрисовал новую схему Мартынов.

При этом он выразил сомнение, что Киев сможет получить кредиты от США.

"Для того, чтобы получить кредит нужно иметь обеспечение этого кредита или серьезные гарантии третьей стороны, которая в случае банкротства расплатится за вас… Сегодняшняя Украина не в состоянии отвечать ни за собственные долги, ни за какие-то опционы. Она сама не знает, что с ней будет", — заявил политолог.

Мартынов отметил, что подход Вашингтона к работе с другими странами меняется, и вряд ли это обрадует Киев.

"Логика их (Украины — ред.) действий заключается в следующем: "дайте денег — и побольше, а мы за это что хотите скажем и что хотите сделаем". Но сегодняшней американской администрации нужны действия финансового характера. Это сугубо прагматичный, бизнес-подход и не только в отношении Украины, но и других стран", — заключил эксперт.

Ситуация может измениться

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© РИА Новости / Евгений Котенко
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Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев согласился, что решение об отказе безвозмездной военной помощи находится в русле программы Трампа. При этом политолог не исключил, что ситуация еще может измениться.

"Сейчас в США идут очень непростые процессы, связанные и с отношением к Трампу, и к тому, что он делает. На данном этапе ситуация такова, какова она есть, однако все, как говорится, возможно, и ситуация может измениться. То есть пока заявлять можно что угодно, а как будет развиваться ситуация окончательно, сказать сложно. Так как значительная часть сенаторов и конгрессменов все еще настроена на то, чтобы оказывать безвозмездную помощь Украине. Так что все будет зависеть от столкновений внутри самой администрации", — заявил Гусев в эфире радио Sputnik.

По его словам, открытым остается вопрос и об отношении к позиции США их союзников в Европе.

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : аккаунт посольства Украины в США в сети Facebook
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"Совпадает ли мнение европейцев на этот счет, сказать сложно. Потому что США все время, несмотря на союзнические отношения с европейцами по НАТО и с Евросоюзом в целом, проводят свою политику как в экономической, так и в военной сфере. Поэтому здесь идет непосредственно их (США) решение, главным образом Трампа и его окружения", — отметил политолог.

Схема "выпрашивания" денег "идет ко дну"

Решение Вашингтона прокомментировал и член Совета Федерации Алексей Пушков.

"США прекращают безвозмездную военную помощь Украине. "Украинская модель" — выпрашивание денег у Запада под предлогом борьбы с Россией — идет ко дну", — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

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