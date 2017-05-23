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В мире

В Римини похоронили россиянку, тело которой в марте нашли в чемодане

13:5323.05.2017
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© РИА Новости / Татьяна ЛатышеваГород Римини. Архивное фотоГород Римини. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Латышева

РИМ, 23 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Похороны гражданки России Екатерины Лактионовой, тело которой почти два месяца назад было обнаружено в чемодане в порту Римини, состоялись во вторник на муниципальном кладбище этого итальянского города, сообщил РИА Новости адвокат матери умершей девушки Марио Скарпа.

Итальянская полиция. Архивное фото
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
СМИ: чемодан с телом россиянки в Италии выбросила в море ее мать
Тело 27-летней россиянки, страдавшей от анорексии, было найдено в порту Римини 25 марта. Как выяснилось, девушка на протяжении нескольких последних месяцев неоднократно попадала в больницу и на момент смерти весила чуть более 30 килограммов. Ее мать 48-летняя Гульнара Лактионова, работавшая в Италии сиделкой и помощницей по хозяйству, после смерти дочери, произошедшей 10 марта, оставила ее тело дома и лишь спустя неделю положила его в чемодан, который затем бросила в море. За несколько дней до того, как тело было обнаружено, мать девушки улетела на родину, но 8 апреля вновь вернулась в Римини.

"Похороны Екатерины состоялись сегодня на городском кладбище Римини, траурная церемония завершилась около 11 часов утра (12.00 мск). Решение похоронить девушку в нашем городе приняла Гульнара Лактионова. В этой связи она указала, что ее дочь любила этот город и собиралась тут жить. Кроме того, моя клиентка намеревается по-прежнему жить и работать в Римини, и поэтому, конечно, хотела, чтобы могила ее дочери находилась рядом", — заявил Скарпа.

Все расходы по погребению россиянки взяли на себя члены Ассоциации бывших альпийских стрелков города Римини. "В годы Второй мировой войны многие альпийские стрелки погибли в России, куда они были направлены в составе так называемого итальянского экспедиционного корпуса. Тогда матери так и не дождались своих сыновей, которые остались лежать в русской земле. Мы решили собрать средства на похороны российской девушки, в том числе и в знак памяти о трагических событиях тех лет, которые никогда не должны повториться", — сказал РИА Новости представитель ассоциации Гуидо Форчеллини.

Автомобиль итальянских карабинеров. Архивное фото
© AFP 2017 / Filippo Monteforte
Мать россиянки, тело которой нашли в чемодане в Римини, вернулась в Италию
После обнаружения тела Екатерины Лактионовой прокуратура Римини завела следственное дело по факту смерти девушки, в рамках которого ее матери могут быть предъявлены обвинения в неоказании помощи недееспособному человеку.

В ходе беседы с агентством адвокат Скарпа подчеркнул, что в настоящий момент официальное обвинение в отношении Гульнары Лактионовой еще не сформулировано, поскольку для проведения следственных действий закон отводит шесть месяцев. По его мнению, юридические процедуры по делу, скорее всего, будут продолжены только осенью, и тогда в случае предъявления обвинений будет выработана линия защиты. Скарпа указал, что россиянка не имеет никаких намерений что-либо утаивать от компетентных органов. По словам адвоката, в результате болезни дочери и особенно после ее смерти женщина находилась в состоянии крайнего отчаяния и определенного помрачения сознания. Ситуацию еще более осложнило то, что за несколько дней до смерти дочери она потеряла мать, проживавшую в России.

По сообщениям местных СМИ, Лактионова рассказала, что первое время после смерти дочери возвращалась после работы домой и спала вместе с ней в одной кровати. 18 марта женщина все-таки решила отвезти умершую девушку на Родину, чтобы похоронить ее там. Сделать это она решила самостоятельно и поэтому положила тело дочери в чемодан. Однако затем она испугалась, что тело обнаружат в аэропорту, и в отчаянии бросила чемодан в море.

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