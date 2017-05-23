В Римини похоронили россиянку, тело которой в марте нашли в чемодане

РИМ, 23 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Похороны гражданки России Екатерины Лактионовой, тело которой почти два месяца назад было обнаружено в чемодане в порту Римини, состоялись во вторник на муниципальном кладбище этого итальянского города, сообщил РИА Новости адвокат матери умершей девушки Марио Скарпа.
"Похороны Екатерины состоялись сегодня на городском кладбище Римини, траурная церемония завершилась около 11 часов утра (12.00 мск). Решение похоронить девушку в нашем городе приняла Гульнара Лактионова. В этой связи она указала, что ее дочь любила этот город и собиралась тут жить. Кроме того, моя клиентка намеревается по-прежнему жить и работать в Римини, и поэтому, конечно, хотела, чтобы могила ее дочери находилась рядом", — заявил Скарпа.
Все расходы по погребению россиянки взяли на себя члены Ассоциации бывших альпийских стрелков города Римини. "В годы Второй мировой войны многие альпийские стрелки погибли в России, куда они были направлены в составе так называемого итальянского экспедиционного корпуса. Тогда матери так и не дождались своих сыновей, которые остались лежать в русской земле. Мы решили собрать средства на похороны российской девушки, в том числе и в знак памяти о трагических событиях тех лет, которые никогда не должны повториться", — сказал РИА Новости представитель ассоциации Гуидо Форчеллини.
В ходе беседы с агентством адвокат Скарпа подчеркнул, что в настоящий момент официальное обвинение в отношении Гульнары Лактионовой еще не сформулировано, поскольку для проведения следственных действий закон отводит шесть месяцев. По его мнению, юридические процедуры по делу, скорее всего, будут продолжены только осенью, и тогда в случае предъявления обвинений будет выработана линия защиты. Скарпа указал, что россиянка не имеет никаких намерений что-либо утаивать от компетентных органов. По словам адвоката, в результате болезни дочери и особенно после ее смерти женщина находилась в состоянии крайнего отчаяния и определенного помрачения сознания. Ситуацию еще более осложнило то, что за несколько дней до смерти дочери она потеряла мать, проживавшую в России.
По сообщениям местных СМИ, Лактионова рассказала, что первое время после смерти дочери возвращалась после работы домой и спала вместе с ней в одной кровати. 18 марта женщина все-таки решила отвезти умершую девушку на Родину, чтобы похоронить ее там. Сделать это она решила самостоятельно и поэтому положила тело дочери в чемодан. Однако затем она испугалась, что тело обнаружат в аэропорту, и в отчаянии бросила чемодан в море.