В порту Римини в чемодане нашли тело россиянки

РИМ, 4 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Тело 27-летней россиянки нашли в чемодане в итальянском порту Римини, причиной смерти могло стать истощение, сообщают местные СМИ.

Чемодан обнаружили 25 марта. Сначала следователи предполагали, что тело находившейся в нем женщины могло принадлежать немке, пропавшей во время путешествия на круизном лайнере в феврале. Однако анализ отпечатков пальцев показал, что погибшей оказалась гражданка России, которая нескольких лет жила в Италии, получив здесь вид на жительство.

Полицейские не нашли на теле признаков насильственной смерти и утопления. Они пока исключают криминальный след в гибели женщины и считают, что причиной смерти стало истощение организма из-за плачевных жизненных условий. В качестве одной из версий итальянские правоохранители рассматривают вариант, при котором кто-то пытался избавиться от тела, выбросив его в чемодане в Адриатическое море.

Прокуратура Римини открыла расследование. Достоверно известно, что несколько последних месяцев женщина неоднократно попадала в больницу с диагнозом "анорексия". Сообщается, что в момент смерти она весила 35 килограммов.