Мэй подтвердила, что атака в Манчестере была терактом

ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что трагедия в Манчестере расценивается как теракт, назвав его "самым серьезным" терактом в Северной Англии.

Накануне вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена" произошел теракт. Полиция сообщает о 22 погибших и 59 раненых. Теракт осуществил смертник. Правоохранительные органы подтвердили, что среди погибших есть дети. По меньшей мере пять человек числятся пропавшими без вести.

"Сомнений не осталось, что люди Манчестера и этой страны стали жертвами террористической атаки, которая была нацелена на самых молодых людей в нашем обществе. Это один из самых ужасных терактов, которые мы пережили в Великобритании… Это самый серьезный теракт, который пережил город и Северная Англия в целом", — сказала Мэй журналистам во вторник по итогам экстренного заседания чрезвычайного комитета COBRA в связи с трагедией в Манчестере.

В состав чрезвычайного комитета входят члены правительства, представители правительства и спецслужб.

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