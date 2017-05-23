США
23.0523 мая12:52МСК
USD56.50-0.66
EUR63.17-0.48
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Очевидец рассказал об отсутствии мер безопасности на концерте в Манчестере

Сюжет:
Взрыв на стадионе в Манчестере (88)
12:4823.05.2017
(обновлено: 12:51 23.05.2017)
0570
© AP Photo / PA/ Peter ByrneПолиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывыПолиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AP Photo / PA/ Peter Byrne

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В Манчестере в ночь на вторник на концерте американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Об отсутствии мер безопасности на концерте и о том, что происходило в первые минуты после теракта, рассказал РИА Новости по телефону очевидец событий Александр Панкратов, находившийся в момент взрыва внутри комплекса "Манчестер Арена”.

Теракт в Манчестере
© РИА Новости, Инфографика
Теракт в Манчестере

В концертном комплексе "Манчестер Арена”, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительной информации, произошел теракт. По последним данным, погибли 22 человека, среди них есть дети, около 59 человек получили ранения. Как сообщали СМИ, пострадавшие получили ранения "как от шрапнели". Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году.

Безопасность не была обеспечена

"Если сравнивать (организацию безопасности — ред.) с нашими (концертами — ред.), то она была никак не организована. Как таковой безопасности не было, просто на входе стоит билетер, который проверяет, как обычно, билеты”, — сказал собеседник агентства.

Медики и спасатели возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AFP 2017 / Paul Ellis
Европе нужно сотрудничать с Россией в борьбе с террором, заявили в Совфеде

Он отметил, что в России за досмотр на концертах и спортивных мероприятиях отвечает отдельный человек, но в Манчестере такого сотрудника не было. "Здесь такого специального человека не было. Тот же человек, который проверяет билеты, он же и просто просит открыть сумку и, не ощупывая ее, держа в руках билет, осматривает сумку визуально. То есть можно все, что угодно, пронести”, — добавил Александр.

Он рассказал, что проверка билета и визуальный досмотр личных вещей посетителей концерта делалась очень быстро, чтобы не задерживать людей. По словам собеседника, на входе в концертный зал отсутствовали металлоискатели и специальные рамки. Он также добавил, что концертный зал расположен рядом с ближайшим железнодорожным вокзалом, и один из его выходов состыкован с вокзальным выходом, где проверка отсутствовала и вовсе.

Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Andrew Yates
Взрыв на стадионе в Манчестере

Кроме этого, по словам Панкратова, до начала концерта посетителям не было дано никаких инструкций на случай действий в чрезвычайной ситуации. "Никаких инструкций на случай паники, никаких объявлений, как, например, у нас в театре, на многих мероприятиях перед началом. Здесь никаких объявлений о мерах безопасности не было сделано”, — пояснил он.

Александр рассказал, что большинство посетителей концерта – тинейджеры, молодые люди и даже дети. При этом дети старше 14 лет допускались без сопровождения родителей. "Взрослые необходимы были, только если ребенок младше 14 лет”, — добавил Александр Панкратов.

Обстановка после взрыва

Александр рассказал, что в первые несколько минут после случившегося была паника. "Было все хаотично”, — сказал он.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Момент взрыва и первые минуты после теракта на "Манчестер-арене"

Как сообщил Александр, взрыв произошел спустя 3-4 минуты после того, как Ариана Гранде покинула сцену, в зале зажгли свет и люди начали выходить из зала. По словам Александра, в момент взрыва он находился внутри комплекса, возле сцены. После взрыва люди стали прорываться обратно в зал. Он рассказал, что выходов из зала было много, но они были узкими, поэтому часть людей ждала выхода в проходах.

"В этот момент все и произошло…  молодежь бросилась бежать в сторону сцены, кто-то даже пытался за сцену, лишь бы в противоположную сторону (от места взрыва — ред.)”, — добавил собеседник агентства.

Башня ратуши в Манчестере. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Мэр Манчестера призвал горожан собраться, чтобы почтить память погибших

Александр рассказал, что после взрыва подождал 2-3 минуты, пока прошла основная волна паники, после чего покинул помещение через один из трех дальних выходов от места взрыва. "Была паника буквально первые 2-3 минуты, когда народ хлынул, народ бежал в зал от выхода, а потом уже все нормально… Выходы уже не были забиты, я буквально 2-3 минуты подождал. На дальнем выходе уже не надо было ни через кого пробираться… там уже широкие двери открыты, 10 или 12 штук, все были открыты нараспашку”, — пояснил собеседник агентства.

По его словам, на улице было много встречающих, люди боялись потерять друг друга в толпе. "Я просто удалился. Поймал первое попавшееся такси и уехал подальше от Арены”, — пояснил Александр. По его словам, билетеры, стоявшие на выходе, показывали руками направления, пытались успокоить бежавших людей.

Александр рассказал, что после взрыва посетителям концертного комплекса "Манчестер Арена” не сделали каких-либо объявлений о том, что произошло.

"Никаких объявлений в зале, соответственно, никакой информации… Объявлений никаких сделано не было (об эвакуации — ред.). Люди выходили в город и шли в любом направлении, никакого оцепления не было здесь, на других выходах не знаю”, — сказал он.

Он добавил, что когда возвращался домой на такси от концертного зала, навстречу ехало большое количество машин спецслужб.

Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена