Очевидец рассказал об отсутствии мер безопасности на концерте в Манчестере

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В Манчестере в ночь на вторник на концерте американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Об отсутствии мер безопасности на концерте и о том, что происходило в первые минуты после теракта, рассказал РИА Новости по телефону очевидец событий Александр Панкратов, находившийся в момент взрыва внутри комплекса "Манчестер Арена”.

В концертном комплексе "Манчестер Арена”, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительной информации, произошел теракт. По последним данным, погибли 22 человека, среди них есть дети, около 59 человек получили ранения. Как сообщали СМИ, пострадавшие получили ранения "как от шрапнели". Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году.

Безопасность не была обеспечена

"Если сравнивать (организацию безопасности — ред.) с нашими (концертами — ред.), то она была никак не организована. Как таковой безопасности не было, просто на входе стоит билетер, который проверяет, как обычно, билеты”, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в России за досмотр на концертах и спортивных мероприятиях отвечает отдельный человек, но в Манчестере такого сотрудника не было. "Здесь такого специального человека не было. Тот же человек, который проверяет билеты, он же и просто просит открыть сумку и, не ощупывая ее, держа в руках билет, осматривает сумку визуально. То есть можно все, что угодно, пронести”, — добавил Александр.

Он рассказал, что проверка билета и визуальный досмотр личных вещей посетителей концерта делалась очень быстро, чтобы не задерживать людей. По словам собеседника, на входе в концертный зал отсутствовали металлоискатели и специальные рамки. Он также добавил, что концертный зал расположен рядом с ближайшим железнодорожным вокзалом, и один из его выходов состыкован с вокзальным выходом, где проверка отсутствовала и вовсе.

Кроме этого, по словам Панкратова, до начала концерта посетителям не было дано никаких инструкций на случай действий в чрезвычайной ситуации. "Никаких инструкций на случай паники, никаких объявлений, как, например, у нас в театре, на многих мероприятиях перед началом. Здесь никаких объявлений о мерах безопасности не было сделано”, — пояснил он.

Александр рассказал, что большинство посетителей концерта – тинейджеры, молодые люди и даже дети. При этом дети старше 14 лет допускались без сопровождения родителей. "Взрослые необходимы были, только если ребенок младше 14 лет”, — добавил Александр Панкратов.

Обстановка после взрыва

Александр рассказал, что в первые несколько минут после случившегося была паника. "Было все хаотично”, — сказал он.

Как сообщил Александр, взрыв произошел спустя 3-4 минуты после того, как Ариана Гранде покинула сцену, в зале зажгли свет и люди начали выходить из зала. По словам Александра, в момент взрыва он находился внутри комплекса, возле сцены. После взрыва люди стали прорываться обратно в зал. Он рассказал, что выходов из зала было много, но они были узкими, поэтому часть людей ждала выхода в проходах.

"В этот момент все и произошло… молодежь бросилась бежать в сторону сцены, кто-то даже пытался за сцену, лишь бы в противоположную сторону (от места взрыва — ред.)”, — добавил собеседник агентства.

Александр рассказал, что после взрыва подождал 2-3 минуты, пока прошла основная волна паники, после чего покинул помещение через один из трех дальних выходов от места взрыва. "Была паника буквально первые 2-3 минуты, когда народ хлынул, народ бежал в зал от выхода, а потом уже все нормально… Выходы уже не были забиты, я буквально 2-3 минуты подождал. На дальнем выходе уже не надо было ни через кого пробираться… там уже широкие двери открыты, 10 или 12 штук, все были открыты нараспашку”, — пояснил собеседник агентства.

По его словам, на улице было много встречающих, люди боялись потерять друг друга в толпе. "Я просто удалился. Поймал первое попавшееся такси и уехал подальше от Арены”, — пояснил Александр. По его словам, билетеры, стоявшие на выходе, показывали руками направления, пытались успокоить бежавших людей.

Александр рассказал, что после взрыва посетителям концертного комплекса "Манчестер Арена” не сделали каких-либо объявлений о том, что произошло.

"Никаких объявлений в зале, соответственно, никакой информации… Объявлений никаких сделано не было (об эвакуации — ред.). Люди выходили в город и шли в любом направлении, никакого оцепления не было здесь, на других выходах не знаю”, — сказал он.

Он добавил, что когда возвращался домой на такси от концертного зала, навстречу ехало большое количество машин спецслужб.

Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>