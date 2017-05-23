В Южной Корее изучают неизвестный объект, который мог "прилететь" из КНДР

ТОКИО, 23 мая — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Военнослужащие Южной Кореи заявили об обнаружении неопознанного объекта, который якобы попал на территорию провинции Канвондо со стороны КНДР, сообщило агентство Ренхап.

По предварительным данным, объект был обнаружен около 16 часов по местному времени (10.00 мск). В ответ южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы из пулемета K-3 в сторону КНДР.

"Наши вооруженные силы были подняты около 16 часов по тревоге из-за неизвестного объекта в провинции Канвондо. В установленном порядке мы сделали предупредительные выстрелы", — цитирует агентство представителей военного командования.

В настоящее время южнокорейские специалисты пытаются установить, является ли объект беспилотником, который мог быть запущен с территории КНДР.