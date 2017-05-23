В Лондоне увеличат число полицейских на улицах после взрыва в Манчестере

Взрыв на стадионе в Манчестере (66)

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Власти Лондона увеличат число полицейских на улицах города после взрыва в Манчестере, где погибли 22 человека, заявил мэр британской столицы Садик Хан.

"Я поддерживаю постоянный контакт с полицией Лондона, которая пересматривает меры безопасности в городе. Жители Лондона увидят сегодня на наших улицах больше полицейских", — говорится в заявлении Хана, опубликованном в его микроблоге Twitter

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. По информации полиции, 22 человека погибли, как сообщается, среди них есть дети, около 50 человек получили ранения.

Посольство РФ в своем Twitter указало номер телефона +44 (0) 7768 566 868, по которому необходимо звонить в экстренных случаях.

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