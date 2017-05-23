В Лондоне увеличат число полицейских на улицах после взрыва в Манчестере

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Власти Лондона увеличат число полицейских на улицах города после взрыва в Манчестере, где погибли 22 человека, заявил мэр британской столицы Садик Хан.Twitter.
В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. По информации полиции, 22 человека погибли, как сообщается, среди них есть дети, около 50 человек получили ранения.
Посольство РФ в своем Twitter указало номер телефона +44 (0) 7768 566 868, по которому необходимо звонить в экстренных случаях.
Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>