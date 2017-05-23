Премьер Франции призвал граждан к бдительности после теракта в Манчестере

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп призвал граждан страны сохранять бдительность после взрыва на стадионе в Манчестере.

"Я призываю своих сограждан к наиболее высокой бдительности перед лицом угрозы, которая нависла более, чем когда-либо", — говорится в коммюнике.

Премьер выразил соболезнования жителям Великобритании. Он отметил, что "трусливый терроризм ударил снова, атакуя, как и год назад в Париже, место для проведения мероприятий, сознательно имея целью молодых людей, собравшихся в праздничный момент".

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. Первые звонки в службы спасения от посетителей концерта поступили в 22.35 (00.35 мск), позже очевидцы сообщали в соцсетях о двух хлопках, похожих на взрывы. По информации полиции, 22 человека погибли, как сообщается, среди них есть и дети, около 50 человек получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.

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