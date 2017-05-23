Франция выразила соболезнования Великобритании после теракта в Манчестере

ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция соболезнует Великобритании и разделяет скорбь ее народа в связи с терактом, произошедшим в понедельник вечером, говорится в сообщении Елисейского дворца.
"С ужасом и тревогой президент Франции Эммануэль Макрон узнал о новом смертоносном теракте, который произошёл накануне вечером в ходе концерта на "Манчестер Арена", — написано в коммюнике Елисейского дворца.
Макрон "адресовал британскому народу соболезнования и поддержку Франции, которая разделяет его скорбь и думает о пострадавших и семьях погибших", говорится в тексте.
В заявлении говорится, что "президент республики вместе с правительством и службами Великобритании будет продолжать борьбу против терроризма".
"Эммануэль Макрон проведёт телефонные переговоры с Терезой Мэй и будет в режиме реального времени получать информацию о ходе расследования", — сообщили в администрации французского президента.
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