Глава манчестерской полиции призвал горожан к бдительности

Взрыв на стадионе в Манчестере (35)

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Глава полиции Манчестера Иан Хопкинс призвал горожан к бдительности в связи с предполагаемым терактом на "Манчестер Арена" и заявил, что правоохранительные органы внимательно следят за ситуацией в городе.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", предположительно, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, порядка 50 получили ранения.

"Я прошу жителей Манчестера проявлять бдительность. В случае обнаружения чего-либо подозрительного просьба связываться с антитеррористическим подразделением. Мы внимательно следим за ситуацией", — сказал Хопкинс журналистам.

Он отказался отвечать на вопросы представителей СМИ, ограничившись коротким заявлением.

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