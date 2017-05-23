В Манчестере подорвали подозрительный предмет, найденный около стадиона

Взрыв на стадионе в Манчестере (22)

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Подозрительный предмет, обнаруженный в районе концертного комплекса "Манчестер Арена", не представлял угрозы, сообщила местная полиция в микроблоге в Twitter.

"Сотрудники, проводившие контролируемый взрыв, подтвердили, что предмет оказался забытым предметом одежды, а не подозрительным объектом", — говорится в сообщении.

Ранее полиция подтвердила, что в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 19 человек погибли и около 50 были ранены. Правоохранители заявили, что будут считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное.

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