Госдеп США следит за ситуацией в Манчестере после взрыва

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Госдепартамент США внимательно следит за ситуацией в Манчестере, где в понедельник вечером произошел взрыв, и готов при необходимости оказать помощь американцам, если они пострадали в результате инцидента.

"Посольство США в Лондоне внимательно следит за ситуацией. Мы готовы оказать всю возможную консульскую помощь, если нам станет известно о гражданах США, которых это (инцидент – ред.) затронуло", — заявил РИА Новости представитель госдепартамента.

Информации о пострадавших в результате взрыва американцах в ведомстве пока не располагают.

Ранее полиция заявила, что в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 19 человек погибли и около 50 были ранены. Полиция заявила, что будет считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное.

Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>