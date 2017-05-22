Киеву не хватило денег на бесплатное выступление Леди Гаги на Евровидении

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Известная певица Леди Гага согласилась выступить на Евровидении в Киеве бесплатно, однако выбор пал на украинскую артистку Руслану. Эту информацию подтвердил исполнительный продюсер конкурса Олег Бондарчук, комментируя сообщения СМИ о том, что на приезд мировой звезды не хватило денег.

"Вы не спите, и вам это не снится. Наши, выбирая хедлайнера для Евровидения, отказали Леди Гага и выбрали Руслану", — написал он в Facebook

Ранее продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский сообщил украинским СМИ, что звезда собиралась выступить на мероприятии бесплатно, однако в бюджете из 30 миллионов евро не нашлось средств, чтобы обеспечить ее райдер.

Бондарчук добавил, что ему известна еще одна тайна Евровидения. "Пришло время раскрыть карты… Одной из ведущих конкурса за символический гонорар очень хотела быть Мила Йовович", — написал он. Продюсер предположил, что артистке, скорее всего, было отказано по той же причине, что и Леди Гаге.

По словам Бондарчука, шоу-продюсера мероприятия Стюарта Барлоу уволили после того, как он выступил против приглашения Русланы в качестве гостя Евровидения вместо Леди Гаги.

"И что в итоге? Увольняют Стюарта и пропихивают Руслану. Стыдоба. Мафия. Кланы. Это шоу было для Европы и Леди Гага — это мировая звезда. Это статус. Это цивилизация. Это Украина как часть мировой культуры. А мы показали гречку с горохом", — резюмировал он.

К организации Евровидения-2017 остались вопросы у многих зрителей. Так, во время выступления Джамалы на сцену выбежал мужчина и снял штаны. Хулиганом оказался украинский пранкер и журналист Виталий Седюк. Позже стало известно, что он умудрился пройти в концерт-холл фестиваля без билета и аккредитации.