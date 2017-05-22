Китай впервые опубликовал отчет о своей деятельности в Антарктике за 30 лет

ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Власти Китая в понедельник впервые опубликовали отчет о своей деятельности в Антарктике за последние 30 лет и подтвердили приверженность сохранению стабильности и мира в этом регионе.

Отчет был опубликован Государственной океанической администрацией Китая в преддверии проведения 40-й Консультативной встречи по Договору об Антарктике, участие в которой примут сотни представителей из 50 стран и международных организаций.

"Китай готов присоединиться к остальному мировому сообществу, чтобы общими усилиями понять и защитить Антарктику, рационально использовать ее ресурсы. КНР остается приверженным еще большему вкладу в мир, стабильность и устойчивое развитие этого региона", — приводит агентство Синьхуа выдержки из отчета.

Первая китайская исследовательская экспедиция отправилась в Антарктику в 1984 году, и за последние более чем 30 лет Китай открыл в Антарктиде четыре научные станции — "Чанчэн", "Чжуншань", "Кунлунь" и "Тайвань", а также основал собственный Институт полярных исследований. Страна ведет активную пропаганду необходимости антарктических исследований, уровень которых повышается из года в год.