Польша не согласна отдавать во власть ЕС принятие решения о приеме беженцев

ВАРШАВА, 22 мая — РИА Новости. Польша не согласна отдавать во власть Евросоюза решение о приеме беженцев на своей территории, заявил глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью изданию Rzeczpospolita.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер-министр страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства. Польские власти неоднократно заявляли, что выступают против принудительного перемещения беженцев, однако готовы оказывать помощь мигрантам в том случае, если они добровольно выразят желание жить на территории страны.

"Речь идет об условиях, о том, что это будут не суверенные решения польского правительства, а решения будут приняты в Брюсселе. Прием беженцев на условиях, которые определяет суверенное государство Польша — это безопасно, если мы имеем полный контроль над этим процессом и решения принимаются у нас", — сказал Солох.

Он отметил, что квота, обозначенная каждой из стран ЕС, не регулирует реальное количество беженцев, которые могут попасть в страну. "Если же решения находятся во власти Евросоюза, тогда мы должны иметь гарантии, что есть механизм, который приведет к решению ряда проблем, а не к тому, что мы каждый год будем принимать может быть несколько миллионов людей", — сказал глава бюро нацбезопасности.

"Ясно, что приняв означенную квоту, не будет так, что примем пару тысяч человек, и эта пара тысяч человек останется и больше не будет. Они потом будут просить о прибытии своих семей, о воссоединении семей и так далее", — добавил он.

"Такие исследования уже были проведены, что один принятый беженец потом притягивает несколько десятков своих родственников. Значит, цифру надо умножить на 10-15 и тогда мы получим реальную цифру людей, которые будут находиться на территории Польши", — заключил он.

Ранее еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.