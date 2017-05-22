Польша не согласна отдавать во власть ЕС принятие решения о приеме беженцев

ВАРШАВА, 22 мая — РИА Новости. Польша не согласна отдавать во власть Евросоюза решение о приеме беженцев на своей территории, заявил глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью изданию Rzeczpospolita.
"Речь идет об условиях, о том, что это будут не суверенные решения польского правительства, а решения будут приняты в Брюсселе. Прием беженцев на условиях, которые определяет суверенное государство Польша — это безопасно, если мы имеем полный контроль над этим процессом и решения принимаются у нас", — сказал Солох.
Он отметил, что квота, обозначенная каждой из стран ЕС, не регулирует реальное количество беженцев, которые могут попасть в страну. "Если же решения находятся во власти Евросоюза, тогда мы должны иметь гарантии, что есть механизм, который приведет к решению ряда проблем, а не к тому, что мы каждый год будем принимать может быть несколько миллионов людей", — сказал глава бюро нацбезопасности.
"Такие исследования уже были проведены, что один принятый беженец потом притягивает несколько десятков своих родственников. Значит, цифру надо умножить на 10-15 и тогда мы получим реальную цифру людей, которые будут находиться на территории Польши", — заключил он.
Ранее еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.
В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.