Военный эксперт усомнился в платежеспособности Филиппин

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Филиппины заинтересованы в приобретении в России военно-транспортных вертолетов, экипировки и оружия для спецназа, а также ракетных катеров, но прежде всего следует понять, располагает ли Манила соответствующими финансовыми ресурсами, заявил РИА Новости в среду директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Как ранее заявил президент Филиппин Родриго Дутерте в интервью российским СМИ, Манила заинтересована в поставках из России стрелкового оружия, высокоточных ракет, вертолетов и самолетов.

"Пока речь не идёт о сделке, вопрос в платежеспособности Филиппин, располагают ли они соответствующими финансовыми ресурсами для того, чтобы заключить соответствующую сделку. Готовы ли Филиппины платить за то оружие, которое они хотели бы закупить? Если они не готовы, то готово ли российское руководство выдать связанные кредиты и на каких условиях, чтобы кредит был реальным с точки зрения его погашения филиппинской стороной", – сказал Коротченко.

"Очевидно, что Филиппины, как островное государство, интересуют военно-транспортные вертолёты, ракетные катера, системы противовоздушной обороны малой и средней дальности. Учитывая необходимость борьбы с наркомафией, очевидно, что понадобится экипировка и оружие для спецназа и спецопераций", – добавил собеседник агентства.

Ещё одним предметом интересов являются малые ракетные корабли и ракетные катера, учитывая, что Филиппинам необходимо обеспечить суверенитет в условиях, когда в Азиатско-Тихоокеанском регионе началась гонка вооружений, полагает Коротченко.

Как отметил эксперт, до сих пор военно-технического сотрудничества с Филиппинами у РФ как такового не было. "Это была традиционно зона интересов США, которые, начиная с 1950-х годов и до недавнего времени, осуществляли все поставки и монопольно держали рынок", – заключил глава ЦАМТО.