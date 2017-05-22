Эксперт: Трамп в Израиле сделает акцент на необходимости развитие отношений

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Израиль будет делать акцент на необходимости развития отношений двух стран, которые были серьезно подпорчены в период президентства Барака Обамы, при этом вряд ли речь идет о переносе посольства США в Иерусалим, сказал РИА Новости директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

В понедельник президент США Дональд Трамп совершает свой первый визит в качестве главы государства в Израиль. В Тель-Авивском международном аэропорту имени Давида Бен-Гуриона "борт номер один" встречало практически все руководство Израиля, включая президента Реувена Ривлина, премьера Биньямина Нетаньяху с супругой Сарой и кабинетом министров в полном составе.

"Основная линия состоит в том, что Трамп выступал инициатором улучшения отношений с Израилем, потому что администрация (экс-президента США Барака) Обамы серьезно подпортила эти отношения. Нельзя сказать, что они были разрушены, но проблемы были", — сказал Гарбузов.

По мнению эксперта, в ходе визита президента США в Израиль "речь будет вестись о том, чтобы эти отношения вошли в нормальное русло и о их развитии".

"Не думаю, что дойдет речь до переноса посольства в Иерусалим, но в какие-то нормальные рамки отношения должны войти, потому что, конечно, Израиль оказался в сложной ситуации в период администрации Обамы. Развитие отношений и продолжение помощи — главное, что он может предложить", — добавил Гарбузов.

Несколько дней назад представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США пока не приняли решение о переводе в Иерусалим своего посольства в Израиле. В отличие от прежней американской администрации, которая придерживалась принципа "двух государств", новый президент США Трамп дал понять, что не настаивает на нем, но поддерживает то решение, которое принесет мир в регион. Кроме того, он заявил, что всерьез рассматривает возможность переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.