В Британии программиста лишили призовых в конкурсе из-за гражданства России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Программист Владимир Игловиков лишился призового места в британском конкурсе Data Science Challenge из-за российского гражданства. Об этом он написал в Facebook.

Игловиков занял второе место и претендовал на получение 12 тысяч фунтов стерлингов. Однако организаторы уведомили его о том, что согласно правилам конкурса денежное вознаграждение не может быть выплачено гражданину страны, стоящей слишком низко в рейтинге проникновения коррупции Transparency International.

В комментариях к своему посту программист отметил, что денежный приз не имел для него особого значения, однако сам факт существования таких правил его расстраивает.

"Наука должна быть выше политики", — написал Игловиков.