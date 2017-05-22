Захарова прокомментировала высказывания Маккейна в адрес Путина и Лаврова

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что американский сенатор Джон Маккейн, в оскорбительной форме высказавшийся о президенте России Владимире Путине и министре иностранных дел Сергее Лаврове, не вызывает ничего, кроме жалости.

"Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало — яда вырабатывается намного больше. Кроме жалости, Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций", — цитирует Захарову Национальная служба новостей.

Ранее Маккейн заявил, что главе российского МИД "нечего делать в овальном кабинете". Об этом он заявил на передаче Fox News Sunday, комментируя недавнюю встречу Лаврова и президента США Дональда Трампа, прошедшую в Вашингтоне 10 мая.

Сенатор назвал российского министра "марионеткой бандита и убийцы" и "пропагандистом и приспешником" Путина. Российского президента американский сенатор обвинил в том, что он "применял российское высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо".

Известный своей резко антироссийской позицией сенатор ранее уже позволял себе подобные высказывания. Кроме того, он не раз обвинял Россию в том, что ее ВКС якобы наносят в Сирии удары по мирной инфраструктуре, а не по позициям боевиков. Представители Минобороны РФ эту информацию опровергали.

Также Маккейн хочет ввести новые санкции против Москвы из-за ее "вмешательства" в выборы в США. При этом доказательств вины Кремля ни он, ни его коллеги-сенаторы до сих пор не предъявили. В начале мая по этой причине сенатский комитет по международным делам отказался от проекта новых санкций, что, как отмечали СМИ, привело в ярость "ястребов" в конгрессе.