Пушков: криками "Позор!" и "Брехло!" подведен итог президентства Порошенко

Там украинскому президенту, не желающему отвечать на неприятные вопросы граждан, пришлось ретироваться под свист и крики "Позор!", "Брехло!", "В отставку!".
С точки зрения Пушкова, по такой народной реакции можно судить об итогах президентства Порошенко
Vox Populi: прокричав Порошенко "Брехло!" и "Позор!", часть избирателей Украины емко и эмоционально подвелa главные итоги его президентства.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 21, 2017
Ранее Пушков прокомментировал принятый Киевом запрет российских социальных сетей на территории странны и заявление Порошенко о том, что без них украинцы смогут прожить. "Так они смогут прожить и без Порошенко, Турчинова и Парубия, если на то пошло. Жили же", — отметил российский сенатор.