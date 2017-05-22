Пушков: криками "Позор!" и "Брехло!" подведен итог президентства Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter эпизод, случившийся с Петром Порошенко в историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".

Там украинскому президенту, не желающему отвечать на неприятные вопросы граждан, пришлось ретироваться под свист и крики "Позор!", "Брехло!", "В отставку!".

С точки зрения Пушкова, по такой народной реакции можно судить об итогах президентства Порошенко

Vox Populi: прокричав Порошенко "Брехло!" и "Позор!", часть избирателей Украины емко и эмоционально подвелa главные итоги его президентства. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 21, 2017

​Ранее Пушков прокомментировал принятый Киевом запрет российских социальных сетей на территории странны и заявление Порошенко о том, что без них украинцы смогут прожить. "Так они смогут прожить и без Порошенко, Турчинова и Парубия, если на то пошло. Жили же", — отметил российский сенатор.