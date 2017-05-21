Порошенко сбежал от толпы под крики "Брехло!" и "Позор!"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором президент Украины Петр Порошенко покидает территорию Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" под свист людей, кричащих ему вслед: "Позор!"

Украинский лидер прибыл к мемориальному комплексу в Быковне под Киевом, чтобы отметить День памяти жертв политических репрессий, который отмечается в стране ежегодно 21 мая, сообщает "Громадське радио" . Он также выступил с речью, в ходе которой заявил, что "каждой клеточкой чувствует людоедское сходство нацистского и сталинского режимов".

Но когда Порошенко уже собирался уходить, его окружили несколько десятков человек, которые начали задавать ему вопросы. Граждане спросили украинского лидера, почему "в самом бедном государстве Европы настолько богатый президент". Они также потребовали от него "придержать судей, чтобы те не воровали". Порошенко не стал отвечать на эти вопросы и покинул заповедник вместе с супругой.

При этом люди кричали ему вслед "Позор!", "Брехло!" и "В отставку!"