Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею

КЕЛЬН, 21 мая – Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард сборной России по хоккею Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата мира, который в Кельне и Париже.

Россиянин набрал в девяти матчах на турнире 17 очков, забросив четыре шайбы и оформив тринадцать результативных передач. Другой хоккеист сборной России Никита Кучеров, которому удалось набрать 15 (7+8) очков, стал вторым. Тройку лучших на чемпионате замкнул представитель "кленовых" Нэтан Маккиннон, который также набрал 15 баллов (6+9).

Сборная России в воскресном матче победила команду Финляндии и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.