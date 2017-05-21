В Зимбабве слон раздавил охотника, стрелявшего в его сородичей

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Один из членов профессиональной группы охотников Теунис Бота погиб в Зимбабве после того, как на него упал слон. Об этом сообщает The Telegraph.

В ходе сафари охотники неожиданно натолкнулись на нескольких слонов, которые напали на них. Бота начал стрелять по животным. После этого одна из слоних схватила мужчину своим хоботом. Другие охотники также открыли огонь, чтобы спасти своего товарища. В результате смертельно раненное животное упало прямо на Бота.

Ранее в Зимбабве погиб друг Бота — профессиональный охотник Скотт Ван Зил. Правоохранительные органы установили, что его съели аллигаторы.