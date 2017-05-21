В Южной Корее назвали тип ракеты, запущенной КНДР

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Южнокорейские военные считают, что КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности "Пуккыксон-2", передает агентство Ренхап.

По оценке комитета начальников штабов, ракета поднялась на максимальную высоту 560 километров.

Пуск состоялся с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Как считают военные, ракета не была межконтинентальной, она пролетела 500 километров и упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Этот запуск состоялся ровно через неделю после того, как КНДР запустила новейшую ракету, технические характеристики которой превосходили все предыдущие образцы. Как заявляло северокорейское агентство ЦТАК, ракета пролетела 787 километров и впервые достигла высоты в две тысячи километров.

В Токио и Сеуле обеспокоены последними ракетными пусками Пхеньяна. Как заявил глава японского МИД Фумио Кисида, "провокационные действия КНДР вновь приводят к мысли о том, что необходимо еще более усилить давление на эту страну".

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