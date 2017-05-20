Перья Бони и джинсы Котийяр: СМИ назвали худшие наряды Каннского фестиваля

70-й Каннский кинофестиваль, который проходит с 17 по 28 мая во Франции, является, пожалуй, самым запоминающимся событием этой весны в мире культуры. Гостьи мероприятия тщательно подходят к выбору вечернего образа, однако этот выбор не всегда оказывается удачным. Худшие наряды фестиваля по версии зарубежных СМИ — в нашей подборке.