Русскоязычная ведущая Fox отказалась извиняться за "московский говорок"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Телеведущая Fox News Джули Рогински, которая на прошлой неделе обратилась к потенциальным "хозяевам из России" на русском языке, отказалась извиняться перед посольством РФ в Соединенных Штатах за русофобские высказывания. Об этом она сказала в эфире телеканала.

Журналистка заявила, что ее слова "достали аж до России, и та превратилась из медведя в тролля". "Троллингом", по убеждению ведущей, является запись пресс-секретаря посольства страны в США Николая Лахонина в Twitter, в которой он обвинил Рогински в русофобии.

"I already speak language they typically foist on subjugated nations"… Linguistic #Russophobia you maybe missed live by @julieroginsky pic.twitter.com/LPvUvtEkQO — Nick Lakhonin (@RusEmbUSApress) May 12, 2017

"Лингвистическая русофобия от Джули Рогински, которую вы, возможно, пропустили по телевизору", — написал дипломат.​

Ведущая рассказала, что не оставила этот твит без ответа. Она попыталась увязать русификацию национальных меньшинств, которая якобы проводилась в 1930-х годах при Сталине, со своим высказыванием про "хозяев".

Nice to be trolled by the Russian embassy, which apparently forgets how Soviets forced those in their "sphere of influence" to learn Russian https://t.co/3DRYRvD7OY — Julie Roginsky (@julieroginsky) May 12, 2017

"Забавно подвергаться троллингу со стороны российского посольства — там, видимо, забыли, как Советы заставляли попавших в их сферу влияния людей учить русский", — говорилось в записи Рогински.​

"И несмотря на это, Ник, ты еще ждешь извинений? Отвечу на русском: я извиняться не буду!", — продолжила журналистка в эфире. Она добавила, что соответствующую запись оставила и в Twitter:

Here's a deal: you apologize for cyber-espionage, illegally annexing Crimea & I'll apologize for my Moscow accent not being what it once was https://t.co/VGxlLCLTan — Julie Roginsky (@julieroginsky) May 12, 2017

​"Предлагаю сделку: вы извинитесь за кибершпионаж и нелегальную аннексию Крыма, а я — за то, что московский говорок у меня уже не тот, что раньше".

​Она посоветовала представителю российского посольства называть себя не Ником, а Колей, ведь "так по-русски Ников называют", а также порекомендовала дипломату "подучить историю".

При этом ведущая не упомянула об ответе российского посольства на ее высказывания. "Сделок с русофобами не заключаем. Fox News должен извиниться и рассказать о российско-американских консультациях на тему кибербезопасности, а также о том, как проходит летний сезон в Крыму", — гласило сообщение.

'@julieroginsky No deals about UR #Russophobia @FoxNews must apologize, cover 🇷🇺🇺🇸consultations on cyber security, summer season in Crimea — Nick Lakhonin (@RusEmbUSApress) May 12, 2017

​Ранее Рогински обратилась в эфире "к хозяевам из России". Она заявила, что "защищает Twitter от всех людей, которые присылают ужасные, ужасные вещи каждый день".