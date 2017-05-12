Ведущая Fox News заговорила по-русски в ожидании "прихода хозяев"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ведущая Fox News Джули Рогински начала выпуск программы с обращения к зрителям на русском языке, осудив "непростительные" поступки президента США Дональда Трампа."Добро пожаловать на нашу программу ClapBack с Джули Рогински, где мы защищаем Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день", — сказала Рогински по-русски.

Затем телеведущая извинилась и перешла на английский, пояснив, что всего лишь пыталась продемонстрировать "потенциальным хозяевам" знание их языка.

Рогински заявила, что Россия с каждым днем постепенно "захватывает" американское правительство, а увольнение главы ФБР Джеймса Коми стало "последним шагом на этом пути".

Президент США Дональд Трамп уволил во вторник директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией". Отставку Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что увольнение директора ФБР Джеймса Коми никак не связано с расследованием "российских связей" президента Дональда Трампа.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что отстранение Коми не отразится на отношениях Москвы и Вашингтона, и подчеркнул, что Москва не имеет к этому никакого отношения.