МИД: пострадавший в Мексике россиянин ранее нападал на соотечественников

МЕХИКО, 20 мая — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Посольство России в Мексике в настоящий момент предпринимает все возможные меры для защиты жизни раненного в Канкуне россиянина Алексея Макеева, избитого возмущенной толпой, сообщил в субботу РИА Новости консул Дмитрий Болбот.

Ранее стало известно, что Макеев был тяжело ранен в результате нападения толпы, пришедшей к его дому. При этом он сам ранил ножом одного из мексиканцев. Толпа окружила дом Макеева, который стал известен в Мексике благодаря своим видео, на которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

"Он ранен и находится в больнице, наша главная задача сейчас – защитить его и обеспечить расследование происшедшего, мы ночью подключили к ситуации местный МИД на самом высоком уровне", — сказал Болбот.

По словам консула, Макеев получил постоянный вид на жительство в Мексике как беженец, но при этом является гражданином России родом из Электростали. "Нужно учитывать, что в своей агрессии он нападал не только на мексиканцев, но и на наших граждан в Мексике, еще в ноябре к нам поступали жалобы от россиян, тогда же мы обращались в МИД и прокуратуру с просьбой защитить от него наших и местное население", — заметил консул.

"Сейчас самое главное — чтобы его не добили и лечили, есть данные, что в Hospital General, куда его доставили, его не хотели лечить, мы выходим на руководство госпиталя, чтобы оно взяло эту тему под контроль", — подчеркнул Болбот.

Консул подтвердил, что раненный Макеевым мексиканец скончался. "Предварительно МИД Мексики сообщил нам, что он умер от полученных ран, сейчас мы устанавливаем, какими юридическими и судебными последствиями для Макеева это может обернуться", — сказал Болбот.