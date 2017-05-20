В Мексике дипломаты проверяют информацию о ранении россиянина

МЕХИКО, 20 мая – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россиянин Алексей Макеев, проживающий в мексиканском Канкуне, в пятницу поздно вечером, возможно, был тяжело ранен в результате нападения толпы, пришедшей к его дому, сообщил РИА Новости консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот.

"В посольство поступает противоречивая информация, что он ранен, а также, что он сам мог ранить мексиканца, мы ждем официального подтверждения", — сказал Болбот.

По предварительной информации, толпа мексиканцев окружила дом Макеева, который стал известен в Мексике благодаря своим видео, на которых оскорблял жителей этой страны, а затем выкладывал в интернет.

По другим данным, Макеев сам ранил мексиканца. "Он стрелял, два выстрела в грудь пришлись (мексиканцу), не известно, выжил тот или нет. Макееву повезло, что толпа не разорвала его прямо на месте", — рассказал РИА Новости проживающий в Канкуне россиянин Александр Толмачев.

По словам консула Болбота, Алексей Макеев – весьма известный персонаж, причем в России о нем снимали передачу "Чистосердечное признание", в которой утверждалось, что он психически болен.

"Там рассказывалось, как он нападает на россиян на родине, и что его принудительно лечили", — сказал консул.

При этом российское посольство, как только появилась информация о ситуации вокруг дома Макеева, пыталось защитить его. "Почетный консул в Канкуне Армина Вольперт связалась с главой федеральной полиции штата Кинтана-Роо, туда подтянули бойцов, связались с МИД Мексики, чтобы держали вопрос на контроле и защитили нашего гражданина", — сказал Болбот.