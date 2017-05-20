Т-80 идут в Донбасс: Порошенко заявил об отправке военным партии танков

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Украинские военные, находящиеся в зоне боевых действий в Донбассе, получат партию бронетехники — об отправке в район спецоперации модернизированных танков Т-80 сообщил глава государства Петр Порошенко.

"Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена высокомобильным десантным войскам Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Запись он сопроводил хештэгом #GloryToUkraine ("Слава Украине!" — традиционное приветствие украинских националистов, на которое полагается отвечать "Героям слава!"). При этом ни число танков, ни сроки их поставки в Донбасс Порошенко не назвал.

Модернизированные вместо новых

Т-80 — это основной боевой танк, производившийся в СССР. На вооружение Советской армии он поступил в 1976 году, а после распада страны остался в армиях ряда бывших союзных республик.

В феврале состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором рассматривался вопрос формирования государственного оборонного заказа на 2017 год. Тогда Порошенко призвал сделать ставку на модернизацию старых танков, поскольку на закупку новых в необходимом количестве в госбюджете нет средств.

"У нас возникает выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем "Оплот" строится как минимум 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, перед нами стоит вопрос — или танковая рота в полном составе, или один танк", — заявил украинский президент.

Он добавил, что следует срочно провести глубокую модернизацию танков, чтобы обеспечить таковые подразделения техникой в полном объеме.

Как сообщал государственный концерн "Укроборонпром", на Харьковском бронетанковом заводе запустили технологический процесс восстановления машин, которые уже сняты с вооружения и годами стояли под открытым небом. В результате удалось сформировать танковые роты в каждой из пяти бригад высокомобильных десантных войск ВСУ, благодаря чему, как отмечает "Укроборонпром", "удалось значительно повысить огневую мощь десантников в Донбассе".

Не хватает денег

Перед украинской оборонной промышленностью стоит множество проблем, связанных с недофинансированием. Так, в начале года "Укроборонпром" сообщал, что именно по этой причине войска не получают новейшие танки "Оплот", бронемашины "Дозор-Б" и другую современную технику. Кроме того, концерн предупреждал, что из-за отсутствия государственных средств будет вынужден отправить в неоплачиваемый отпуск почти весь коллектив Львовского бронетанкового завода.

А те новинки вооружений, которые время от времени представляют украинские производители, зачастую оказываются разработками на базе старой советской техники. Так, например, для танка "Тирекс", который в Киеве назвали конкурентом российскому Т-14 на платформе "Армата", послужили основой советские Т-64 и Т-72.

"Ястребы войны"

Однако, несмотря ни на что, танки Т-80 остаются грозным оружием. По словам депутата Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбека, вместо "голубей мира" украинский президент отправляет на Донбасс "ястребов войны".

Публичное хвастовство об отправке модернизированных танков Т-80 в зону гражданского военного конфликта означает, что при слове "оружие и жертвы" у украинского президента теплеет на душе", — отметил парламентарий.

Он добавил, что танки Т-80 — грозное оружие в руках специалистов, "а значит, украинская власть надеется раздавить сопротивление ополчения массированным ударом бронетехники".

Очень жаль, что гордость советского танкостроения послужила не для защиты Отечества, а для расстрела мирных жителей и идеологических противников", — заключил Бальбек.

Снова силовой вариант?

При этом ранее на этой неделе глава украинского Минобороны Степан Полторак заявил, что Киев не планирует возвращать контроль над самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками военным путем.

Об этом он заявил во время визита в Берлин, где встречался с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен. Тогда же Полторак анонсировал ряд важных решений президента и правительства Украины для возвращения неподконтрольных территорий, но в чем будут заключаться эти шаги, не сообщил.

Предыдущие выступления украинских чиновников были куда более агрессивными. Так, в апреле секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов говорил о возможном наступлении силовиков в Донбассе, причем, по его словам, военные должны "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток", и главное при этом — "не проскочить границу".

Глава МВД Арсен Аваков также заявлял, что силовики должны быть готовы к "возвращению" неподконтрольных Киеву территорий. Правда, он оговорился, что это должно произойти дипломатическим, а не военным путем.

В самопровозглашенных республиках заявление Полторака восприняли скептически. Представитель ЛНР в подгруппе в Минске Родион Мирошник назвал их оторванными от действительности. "Оно (заявление. — Ред.)говорит только о том, что Украина на сегодняшний день не способна решить проблему военным путем", — сказал Мирошник в эфире радио Sputnik.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий в свою очередь отметил, что в сложившейся ситуации о возвращении в состав Украины не может быть никакой речи. Но в будущем, по его словам, это не исключено.

"И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно", — сказал глава республики.

Что происходит в Донбассе

Из последних сводок из зоны вооруженного конфликта следует, что обстановка в Донбассе напряженной. По данным Минобороны ДНР, за минувшие сутки ВСУ 58 раз нарушили режим прекращения огня.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что силовики выпустили 450 мин и снарядов. По его словам, обстрелу подверглись районы Крутой Балки, Ясиноватой, Яковлевки, Васильевки, Жабичево, Спартака, Кировского и Петровского района Донецка, а также населенные пункты на Мариупольском направлении. При этом погибли трое военнослужащих ДНР, один получил ранение.

Украинская сторона в свою очередь заявила, что за минувшие сутки в Донбассе получили ранения семеро силовиков.