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Представитель ЛНР: слова Полторака об отказе от силы оторваны от реальности

16:1717.05.2017
0800
© РИА Новости / Григорий ВасиленкоГенерал-лейтенант Степан ПолторакГенерал-лейтенант Степан Полторак
© РИА Новости / Григорий Василенко
Киев отказался от идеи вернуть Донецк и Луганск силой, заявил глава Минобороны Украины Степан Полторак. Представитель ЛНР в подгруппе в Минске Родион Мирошник в эфире радио Sputnik отметил, что Киев не способен решить проблему военным путем.

Киев не рассматривает путь силового возвращения "территорий Луганска и Донецка" под свой контроль, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle.

При этом он уверен, что неподконтрольные территории Донбасса вернутся под контроль украинской власти. "Мы убеждены, что Донецк и Луганск – территория Украины", – заявил министр.

Полторак также рассказал, что за время военной операции на юго-востоке погибли 2655 украинских военнослужащих. По его словам, в общей сложности погибли более 10 тысяч украинцев, еще более 20 тысяч были ранены, Украина "потеряла 43 тысячи квадратных километров земли".

В апреле секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал наступление силовиков в Донбассе. Он призывал военных "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток" и подчеркивал, что "главное – не проскочить границу".

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял о наличии у киевских властей "конкретного плана" по возвращению Донбасса. В то же время министр уверял, что "возвращение" Донбасса должно быть обеспечено дипломатическим, а не военным путем.

По мнению уполномоченного представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе в Минске Родиона Мирошника, в Киеве по-разному понимают обязательства, которые взяла на себя Украина по выполнению Минских соглашений. Заявление министра обороны Полторака, по его мнению, оторвано от действительности.

"Заявление министра обороны оторвано от действительности, оно говорит только о том, что Украина на сегодняшний день не способна решить проблему военным путем. В Киеве действительно осознают, что сил у республик вполне достаточно, чтобы отразить нападение со стороны Украины. Этот затяжной конфликт на протяжении уже двух лет демонстрирует, что выучки и возможностей у обеих сторон достаточно. Все декларируют, что военного решения у этого конфликта нет, потому что есть присутствие внешних наблюдателей, которые вряд ли поддержат военные решения Украины. Но Украина сама себе "стреляет по ногам", не выполняя взятые обязательства. Например, на сегодняшний день на линии разделения в районе станицы Луганской исключительно по вине Украины не отводятся войска. А процесс должен двигаться – устранив возможность обстрелов или продолжения жесткого противостояния, стороны должны перейти к политическому пакету. Но Украина на это не настроена. Поэтому заявления министра обороны оторвано от действительности и от политики, которую проводит высшее руководство Украины", – сказал Родион Мирошник в эфире радио Sputnik.

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