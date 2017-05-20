Аятолла Хаменеи поблагодарил жителей Ирана за активное участие в выборах

Иранский религиозный и государственный деятель Али Хаменеи на избирательном участке в Тегеране

Иранский религиозный и государственный деятель Али Хаменеи на избирательном участке в Тегеране

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, отметив высокую явку, поблагодарил иранский народ за участие в выборах в стране, говорится в сообщении, опубликованном на его сайте.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана. Одновременно с президентскими в Иране проходили выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Общее число голосов в ходе выборов президента, по данным МВД, составило более 41 миллиона.

Власти из-за высокой явки несколько раз продлевали время голосования, в результате чего избирательные участки закрылись в полночь по местному времени (в районе 22.30 мск). Явка на выборах, по данным МВД, составила порядка 70%.

В ходе президентских выборов победу одержал переизбравшийся на второй срок Ирана Хасан Роухани, получивший более 50% голосов. Кандидатов в президенты было еще трое: аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и консерватор Мостафа Ага-Мирсалим.