Роухани победил на президентских выборах в Иране
12:4020.05.2017
(обновлено: 12:51 20.05.2017)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Действующий президент Ирана Хасан Роухани переизбран на второй срок, набрав 57% голосов, заявил глава МВД Абдолреза Рахмани Фазли после подсчета 100% голосов.
На пост президента Ирана претендовали четыре человека: помимо Роухани, это аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Для победы в первом туре необходимо было набрать более 50% голосов.
Государственное телевидение поздравило Роухани еще до оглашения официальных результатов. Кроме того, к поздравлениям присоединились и два его соперника по президентской гонке.
Выборы состоялись 19 мая. Власти, отмечая высокую активность избирателей, несколько раз продлевали время голосования, из-за чего избирательные участки закрылись в полночь по местному времени (22.30 мск), а явка достигла порядка 70%.
Одновременно с президентскими прошли выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса в Иране обладают около 56 миллионов человек.
© AP Photo / Vahid SalemiВ Иране проходят президентские выборы. В стране работает 63 тысячи избирательных участков.
В Иране проходят президентские выборы. В стране работает 63 тысячи избирательных участков.
© AP Photo / Ebrahim NorooziПравом голоса обладают около 56 миллионов человек.
Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.
© REUTERS / TIMAКандидатов на пост президента четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.
Кандидатов на пост президента четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.
Женщины на избирательном участке в Тегеране после голосования.
© AP Photo / Ebrahim NorooziЕсли ни один из четырех кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то через неделю состоится второй тур, в котором примут участие кандидаты, за которых проголосовало наибольшее число избирателей.
Если ни один из четырех кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то через неделю состоится второй тур, в котором примут участие кандидаты, за которых проголосовало наибольшее число избирателей.
Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент.
© REUTERS / Leader.irИранский религиозный и государственный деятель Али Хаменеи на избирательном участке в Тегеране.
Иранский религиозный и государственный деятель Али Хаменеи на избирательном участке в Тегеране.
© AP Photo / Vahid SalemiПо словам главы МИД Ирана Джавада Зарифа, министерству иностранных дел удалось организовать выборы президента в 102 странах мира.
По словам главы МИД Ирана Джавада Зарифа, министерству иностранных дел удалось организовать выборы президента в 102 странах мира.
© REUTERS / TIMAОн добавил, что за рубежом выборы организованы в 41 стране Азии, 26 странах Европы, 12 странах американского континента, 22 странах Африки.
Он добавил, что за рубежом выборы организованы в 41 стране Азии, 26 странах Европы, 12 странах американского континента, 22 странах Африки.
Из-за выборов в тегеранских школах отменили занятия.
© AFP 2017 / Behrouz MehriНа выборах отмечается высокая явка. В связи с этим власти приняли решение продлить время работы избирательных участков на два часа.
На выборах отмечается высокая явка. В связи с этим власти приняли решение продлить время работы избирательных участков на два часа.
© AP Photo / Vahid SalemiЛюди на избирательном участке в Тегеране.
Люди на избирательном участке в Тегеране.
© AFP 2017 / Behrouz MehriВ случае, если кандидаты будут не согласны с результатами выборов, в течение трех дней они смогут подать апелляцию.
В случае, если кандидаты будут не согласны с результатами выборов, в течение трех дней они смогут подать апелляцию.