Роухани победил на президентских выборах в Иране

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Действующий президент Ирана Хасан Роухани переизбран на второй срок, набрав 57% голосов, заявил глава МВД Абдолреза Рахмани Фазли после подсчета 100% голосов.

На пост президента Ирана претендовали четыре человека: помимо Роухани, это аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Для победы в первом туре необходимо было набрать более 50% голосов.

Государственное телевидение поздравило Роухани еще до оглашения официальных результатов. Кроме того, к поздравлениям присоединились и два его соперника по президентской гонке.

Выборы состоялись 19 мая. Власти, отмечая высокую активность избирателей, несколько раз продлевали время голосования, из-за чего избирательные участки закрылись в полночь по местному времени (22.30 мск), а явка достигла порядка 70%.

Одновременно с президентскими прошли выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса в Иране обладают около 56 миллионов человек.