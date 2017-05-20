В КНДР опубликовали видео с организатором покушения на Ким Чен Ына

ТОКИО, 20 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Северокорейский пропагандистский сайт Uriminzokkiri выложил видео с гражданином КНДР, который якобы под влиянием спецслужб США и Южной Кореи участвовал в подготовке покушения на лидера страны Ким Чен Ына.

В начале мая представители министерства национальной безопасности КНДР заявили, что ЦРУ США и разведывательная служба Южной Кореи планировали покушение на Ким Чен Ына при помощи некоего биохимического вещества. В число основных подозреваемых вошли глава Национального агентства разведки Южной Кореи Ли Бен Хо, глава подразделения этого же ведомства Хан Ган Ом, агент южнокорейской разведки Чо Ги Чхоль, а также директор компании Qingdao Nazca.

Видеозапись, выложенная в субботу северокорейским сайтом, длится примерно 23 с половиной минуты. На видео показан человек, названный Ким Сон Иром. По его словам, "он был одурачен враждебной пропагандой против республики и вовлечен в ужасное преступление".

На кадрах демонстрируются смартфон компании Samsung и планшет, которые якобы были предоставлены южнокорейскими спецслужбами и "были использованы для идеологической обработки" Ким Сон Ира. В ролике отмечается, что в телефоне нашли переписку между северокорейцем и представителями южнокорейских спецслужб.

Министерство национальной безопасности КНДР рассматривает подготовку покушения как организованное преступление, связанное с терроризмом, государственной изменой, мятежом и попыткой госпереворота. Пхеньян требует от стран, где находятся якобы причастные к преступлению, арестовать подозреваемых и выдать их Северной Корее. Как отмечает ведомство, подозреваемые "являются субъектами уголовного преследования по законам КНДР, независимо от гражданства".

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