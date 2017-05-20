В КНДР опубликовали видео с организатором покушения на Ким Чен Ына

ТОКИО, 20 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Северокорейский пропагандистский сайт Uriminzokkiri выложил видео с гражданином КНДР, который якобы под влиянием спецслужб США и Южной Кореи участвовал в подготовке покушения на лидера страны Ким Чен Ына.
Видеозапись, выложенная в субботу северокорейским сайтом, длится примерно 23 с половиной минуты. На видео показан человек, названный Ким Сон Иром. По его словам, "он был одурачен враждебной пропагандой против республики и вовлечен в ужасное преступление".
Министерство национальной безопасности КНДР рассматривает подготовку покушения как организованное преступление, связанное с терроризмом, государственной изменой, мятежом и попыткой госпереворота. Пхеньян требует от стран, где находятся якобы причастные к преступлению, арестовать подозреваемых и выдать их Северной Корее. Как отмечает ведомство, подозреваемые "являются субъектами уголовного преследования по законам КНДР, независимо от гражданства".
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