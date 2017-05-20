Богданов обсудил с лидером ХАМАС палестино-израильское урегулирование

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил в субботу по телефону с новым председателем политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией палестино-израильское урегулирование, говорится в сообщении МИД РФ.

© AP Photo / Adel Hana Палестино-израильский конфликт

"В ходе беседы обсуждалась актуальная ближневосточная проблематика с упором на складывающуюся ситуацию на палестинских территориях и задачу скорейшего восстановления палестинского национального единства. При этом Хания высказал высокую оценку принципиальной линии России по вопросам палестино-израильского урегулирования, включая последовательные усилия Москвы по содействию достижению межпалестинского согласия", — говорится в сообщении.

Как указали в МИД РФ, с российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку реализации законных прав палестинского народа, в том числе на создание независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое сосуществовало бы в мире и безопасности со своими соседями, включая Израиль.

"Хания отметил, что принятый недавно новый программный документ ХАМАС дает основания рассчитывать на сплочение палестинских рядов в интересах справедливого решения палестинской проблемы", — говорится в документе.