Депутат Госдумы: победа Роухани на выборах поможет развитию отношений с РФ

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Победа действующего президента Ирана Хасана Роухани на президентских выборах в стране будет способствовать плодотворному развитию отношений между Ираном и РФ, считает депутат Госдумы, входящий в группу дружбы с Ираном, Леонид Огуль.

Ранее в МВД Ирана сообщили, что действующий президент страны Хасан Роухани лидирует на выборах, набрав порядка 22,8 миллиона голосов после подсчета 38 из 40 миллионов голосов избирателей.

"Хасан Роухани во время своего президентства выступал за диалог с Россией, при нем были достигнуты многие договоренности между нашими государствами. Уверен, в случае его победы отношения между нашими государствами будут плодотворно развиваться и дальше", — заявил Огуль РИА Новости.

Депутат также отметил, что в случае победы Роухани политика Ирана в связи с внешнеполитической ситуацией "будет более консервативной".