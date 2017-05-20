Депутат Госдумы: победа Роухани на выборах поможет развитию отношений с РФ

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Победа действующего президента Ирана Хасана Роухани на президентских выборах в стране будет способствовать плодотворному развитию отношений между Ираном и РФ, считает депутат Госдумы, входящий в группу дружбы с Ираном, Леонид Огуль.
"Хасан Роухани во время своего президентства выступал за диалог с Россией, при нем были достигнуты многие договоренности между нашими государствами. Уверен, в случае его победы отношения между нашими государствами будут плодотворно развиваться и дальше", — заявил Огуль РИА Новости.
Депутат также отметил, что в случае победы Роухани политика Ирана в связи с внешнеполитической ситуацией "будет более консервативной".