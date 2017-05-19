США
19.0519 мая23:15МСК
USD57.16-0.31
EUR63.65-0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Иране закрылись избирательные участки

23:1219.05.2017
0110
© AFP 2017 / Behrouz MehriЛюди возле избирательного участка в ТегеранеЛюди возле избирательного участка в Тегеране
© AFP 2017 / Behrouz Mehri

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Голосование завершилось на всех участках на выборах президента Ирана, начался подсчет голосов, говорится в заявлении МВД страны.

Выборы в Иране. 19 мая 2017
© РИА Новости . Светлана Каражас
В МИД Ирана назвали выборы президента страны ключевым событием в регионе

"Подсчет голосов начался на избирательных участках. Представителям кандидатов разрешено находиться при подсчете", — говорится в заявлении ведомства.

По данным телеканала Press TV, избирательные участки по всей стране закрылись в 00.00 по местному времени (22.30 мск), после чего начался подсчет голосов.

Как сообщается, глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что продлевать время голосования на следующий день будет незаконно.

​Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.

Кандидатов в президенты четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Президентские выборы в Иране
© AP Photo / Vahid SalemiВ Иране проходят президентские выборы. В стране работает 63 тысячи избирательных участков.На избирательном участке в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
В Иране проходят президентские выборы. В стране работает 63 тысячи избирательных участков.
© AP Photo / Ebrahim NorooziПравом голоса обладают около 56 миллионов человек.Женщины стоят возле избирательного участка в городе Кум, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.
© REUTERS / TIMAКандидатов на пост президента четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.Президент Ирана Хасан Рухани на избирательном участке в Тегеране
© REUTERS / TIMA
Кандидатов на пост президента четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.
© REUTERS / TIMAЖенщины на избирательном участке в Тегеране после голосования.Женщина на избирательном участке в Тегеране после голосования
© REUTERS / TIMA
Женщины на избирательном участке в Тегеране после голосования.
© AP Photo / Ebrahim NorooziЕсли ни один из четырех кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то через неделю состоится второй тур, в котором примут участие кандидаты, за которых проголосовало наибольшее число избирателей.Люди возле избирательного участка в городе Кум, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Если ни один из четырех кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то через неделю состоится второй тур, в котором примут участие кандидаты, за которых проголосовало наибольшее число избирателей.
© AFP 2017 / Behrouz MehriОдновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент.На избирательном участке в Тегеране
© AFP 2017 / Behrouz Mehri
Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент.
© REUTERS / Leader.irИранский религиозный и государственный деятель Али Хаменеи на избирательном участке в Тегеране.Иранский религиозный и государственный деятель Али Хаменеи на избирательном участке в Тегеране
© REUTERS / Leader.ir
Иранский религиозный и государственный деятель Али Хаменеи на избирательном участке в Тегеране.
© AP Photo / Vahid SalemiПо словам главы МИД Ирана Джавада Зарифа, министерству иностранных дел удалось организовать выборы президента в 102 странах мира.На избирательном участке в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
По словам главы МИД Ирана Джавада Зарифа, министерству иностранных дел удалось организовать выборы президента в 102 странах мира.
© REUTERS / TIMAОн добавил, что за рубежом выборы организованы в 41 стране Азии, 26 странах Европы, 12 странах американского континента, 22 странах Африки.Люди возле избирательного участка в Тегеране
© REUTERS / TIMA
Он добавил, что за рубежом выборы организованы в 41 стране Азии, 26 странах Европы, 12 странах американского континента, 22 странах Африки.
© REUTERS / TIMAИз-за выборов в тегеранских школах отменили занятия.На избирательном участке в Тегеране
© REUTERS / TIMA
Из-за выборов в тегеранских школах отменили занятия.
© AFP 2017 / Behrouz MehriНа выборах отмечается высокая явка. В связи с этим власти приняли решение продлить время работы избирательных участков на два часа.Люди возле избирательного участка в Тегеране
© AFP 2017 / Behrouz Mehri
На выборах отмечается высокая явка. В связи с этим власти приняли решение продлить время работы избирательных участков на два часа.
© AP Photo / Vahid SalemiЛюди на избирательном участке в Тегеране.На избирательном участке в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Люди на избирательном участке в Тегеране.
© AFP 2017 / Behrouz MehriВ случае, если кандидаты будут не согласны с результатами выборов, в течение трех дней они смогут подать апелляцию.На избирательном участке в Тегеране
© AFP 2017 / Behrouz Mehri
В случае, если кандидаты будут не согласны с результатами выборов, в течение трех дней они смогут подать апелляцию.
/

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена