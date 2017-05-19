В Иране закрылись избирательные участки

Люди возле избирательного участка в Тегеране

Люди возле избирательного участка в Тегеране

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Голосование завершилось на всех участках на выборах президента Ирана, начался подсчет голосов, говорится в заявлении МВД страны.

"Подсчет голосов начался на избирательных участках. Представителям кандидатов разрешено находиться при подсчете", — говорится в заявлении ведомства.

По данным телеканала Press TV, избирательные участки по всей стране закрылись в 00.00 по местному времени (22.30 мск), после чего начался подсчет голосов.

Как сообщается, глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что продлевать время голосования на следующий день будет незаконно.

Polls close in Iran’s 12th presidential election https://t.co/5W9lkAI1wO — Press TV (@PressTV) 19 мая 2017 г.

​Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.

Кандидатов в президенты четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.