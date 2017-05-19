Йеменские хуситы объявили о пуске ракеты в сторону Эр-Рияда

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Йеменские повстанцы-хуситы заявили о запуске баллистической ракеты в сторону столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, сообщает агентство Рейтер.
По данным агентства, на данный момент распространенная повстанцами информация проверяется.
Власти Саудовской Аравии пока никак не прокомментировали ситуацию
В Йемене с 2014 года продолжается военный конфликт центральных властей с шиитскими-повстанцами хуситами. На фоне этого конфликта в мае 2017 года обострились отношения властей с местными лидерами Южного Йемена, и последние заявили о создании независимого политического совета.