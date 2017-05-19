СМИ: действующий советник Трампа стал фигурантом "российского дела"

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Действующий высокопоставленный советник президента США Дональда Трампа проходит по делу о "возможном сговоре предвыборного штаба Трампа с Россией", пишет в пятницу Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Газета не называет имени советника Трампа, но заявляет, что он близок к президенту США.

Ранее американские спецслужбы обвинили российские спецслужбы во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании американские спецслужбы пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".