Кремль отреагировал на публикацию Рейтер о "связях" Трампа с РФ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал исчерпывающий комментарий о якобы имевших место контактах российских чиновников с президентом США Дональдом Трампом, добавить к этому нечего, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в четверг агентство Рейтер сообщило со ссылкой на неназванных бывших и действующих американских чиновников, что члены предвыборного штаба президента США Дональда Трампа якобы контактировали с российскими чиновниками за последние семь месяцев предвыборной гонки в Соединенных Штатах.

"Хочу вам напомнить оценку, которую дал президент происходящему сейчас в США в контексте этого сюжета, могу даже ее напомнить конкретно, это "политическая шизофрения". Больше добавить к сказанному президентом, как исчерпывающей дефиниции, нам нечего", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать якобы имевшие место контакты посла РФ Сергея Кисляка и штаба Трампа.

"Посмотрите словарь Ожегова", — добавил он на просьбу пояснить, что именно подразумевается под выражением "политическая шизофрения".

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".