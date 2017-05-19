Союзники США не поднимали вопрос о передаче Трампом секретных данных

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Вопрос о передаче секретной информации президентом США Дональдом Трампом в рамках переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на прошлой неделе не обсуждался с оборонными ведомствами союзников, сказал в пятницу на брифинге глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Я не был там, я прочитал в газетах об этом. Но я вот, что скажу вам: эту неделю я был на связи по телефону здесь, из Вашингтона, с девятью или одиннадцатью (боюсь ошибиться в подсчете) зарубежными коллегами, или говорил с генеральным секретарем (ООН), и этот вопрос ни разу не поднимался", — ответил Мэттис на вопрос журналиста, выражали ли союзники США недовольство по поводу возможной передачи секретной информации российской делегации.

В понедельник газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп во время встречи с Лавровым сообщил некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Во вторник советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал сообщения СМИ на эту тему лживыми. По его словам, Трамп и Лавров обсуждали общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации, но не обсуждали источники или методы разведки, при этом не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично.