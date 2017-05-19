Госдеп отказался публиковать переписку с Тиллерсоном по России

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Государственный департамент США отказался опубликовать в СМИ свою служебную переписку с Рексом Тиллерсоном, которую он вел в прошлом, еще будучи главой нефтяной компании ExxonMobil, по вопросам, касающимся России.

Телеканал CNN в рамках закона о защите информации (FOIA) обратился в госдеп с просьбой предоставить любые документы по переговорам Тиллерсона и американского внешнеполитического ведомства, которые касались России или политики США в отношении РФ.

"После изучения документа мы постановили, что должны полностью удержать его", — говорится в письме госдепартамента, направленном в ответ на запрос телеканала.

Роснефть и ExxonMobil подписали многомиллиардный контракт в 2012 году, когда пост главы американского нефтяного гиганта занимал нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Министерство финансов США 21 апреля отказалось выдать разрешение компании ExxonMobil для работы в России в рамках санкционного режима. Сообщалось, что ExxonMobil обратилась в Минфин с просьбой сделать для нее исключение и разрешить ей совместное бурение с "Роснефтью" на нескольких участках в Черном море.