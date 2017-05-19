Адвокат уточнил заявление о просьбе политубежища для Ассанжа во Франции

ПАРИЖ, 19 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский правозащитник Хуан Бранко, представляющий интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, уточнил свои слова о том, что его клиент будет просить политического убежища во Франции.

"Для всех СМИ, позвольте мне быть точным: Джулиан Ассанж не будет просить убежища во Франции. Это будет воля (президента Франции Эммануэля) Макрона вмешаться в его пользу", — написал Бранко в своем верифицированном аккаунте в сети Twitter.

Там же он пояснил, что "запрос убежища — это очень своеобразная и формальная процедура" и что "Ассанж не будет делать никакого запроса".

"Семья Джулиана Ассанжа находится во Франции, и он основал WikiLeaks здесь. Эта страна имеет долгую историю защиты прав человека", — добавил адвокат.

Ранее в интервью порталу France Info Бранко заявил, что его клиент будет просить Францию о предоставлении статуса беженца. Отвечая на вопрос журналиста "Будете ли вы просить об убежище Макрона?", адвокат ответил "Да, конечно, это очевидно".

В Швеции летом 2010 года в отношении Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о его сексуальных притязаниях во время пребывания в Стокгольме. Подозреваемого задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог.

Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в Wikileaks.

В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.