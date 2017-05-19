Макрон заявил, что Франция сохранит присутствие в Сахеле

ПАРИЖ, 19 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в пятницу в Мали, где расквартированы французские военнослужащие, подтвердил, обязательства страны по обеспечению безопасности в Мали и Сахеле, сообщает агентство Рейтер.

"Франция с самого начала была на вашей стороне, и я приехал для того, чтобы четко сказать вам, что мы будем продолжать", — сказал Макрон в ходе совместной пресс-конференции с лидером Мали Ибрагимом Бубакаром Кейтой.

Французский президент добавил, что "Франция нацелена на обеспечение безопасности не только в Мали, но и во всем Сахеле".

По словам Макрона, Франция будет продолжать рассчитывать на Европу в деле обеспечения безопасности в Мали. Он отметил, что хочет усилить взаимодействие с ФРГ по этому вопросу и уже обсуждал его с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В кратком, но насыщенном визите в Мали, который проходит в пятницу, французского президента сопровождает глава министерства обороны Сильви Гулар и министр иностранных дел, ранее занимавший пост главы военного ведомства, Жан-Ив Ле Дриан.

О том, что свою первую поездку он совершит к месту дислокации французского военного контингента, Макрон заявлял вскоре после избрания на высокий пост. Ожидалось, что визит состоится после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая прошла в понедельник, 15 мая.

Франция проводит военные операции в Сахаро-Сахельском регионе, в Ираке и Сирии. Также французские военнослужащие участвуют в международных операциях. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около четырех тысяч военнослужащих.